대구시의회, 공공 파크골프장 운영 개선 추진

대구시의회가 공공 파크골프장 운영 개선 논의에 나섭니다.



대구시의회 의원 연구단체인 '대구미래혁신포럼'은 파크골프장 이용 수요 증가로 대기 시간 증가와 시설 운영·관리상의 문제가 발생하고 있다며, 간담회와 정책 연구 등을 통해 해결 방안을 찾겠다고 밝혔습니다.



또 현재 진행 중인 파크골프장 운영 효율화에 관한 연구 용역 결과를 조례 개정에 반영할 계획이라고 덧붙였습니다.



