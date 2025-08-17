경북도, 추경 예산 1조 7,226억 원 편성

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

경상북도가 올해 3차 추경예산 1조7천226억 원을 편성했습니다.



주요 예산으로는 민생회복 소비쿠폰 사업에 7천2백59억 원, 초대형산불 피해 복구와 재건에 8천850억 원 등입니다.



이번 추경안은 도의회 상임위 심의를 거쳐 9월 4일 본회의에서 최종 확정될 예정입니다.



