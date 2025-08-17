경북도, 추경 예산 1조 7,226억 원 편성
입력 2025.08.17 (21:41) 수정 2025.08.17 (21:52)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
경상북도가 올해 3차 추경예산 1조7천226억 원을 편성했습니다.
주요 예산으로는 민생회복 소비쿠폰 사업에 7천2백59억 원, 초대형산불 피해 복구와 재건에 8천850억 원 등입니다.
이번 추경안은 도의회 상임위 심의를 거쳐 9월 4일 본회의에서 최종 확정될 예정입니다.
주요 예산으로는 민생회복 소비쿠폰 사업에 7천2백59억 원, 초대형산불 피해 복구와 재건에 8천850억 원 등입니다.
이번 추경안은 도의회 상임위 심의를 거쳐 9월 4일 본회의에서 최종 확정될 예정입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 경북도, 추경 예산 1조 7,226억 원 편성
-
- 입력 2025-08-17 21:41:29
- 수정2025-08-17 21:52:05
경상북도가 올해 3차 추경예산 1조7천226억 원을 편성했습니다.
주요 예산으로는 민생회복 소비쿠폰 사업에 7천2백59억 원, 초대형산불 피해 복구와 재건에 8천850억 원 등입니다.
이번 추경안은 도의회 상임위 심의를 거쳐 9월 4일 본회의에서 최종 확정될 예정입니다.
주요 예산으로는 민생회복 소비쿠폰 사업에 7천2백59억 원, 초대형산불 피해 복구와 재건에 8천850억 원 등입니다.
이번 추경안은 도의회 상임위 심의를 거쳐 9월 4일 본회의에서 최종 확정될 예정입니다.
-
-
이종영 기자 myshk@kbs.co.kr이종영 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
대구-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.