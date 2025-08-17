대전 0시 축제 폐막…“210만여 명 방문 잠정집계”
입력 2025.08.17 (21:51)
올해 3회째를 맞은 대전 0시 축제가 9일간의 일정을 마무리하고 폐막했습니다.
지난해보다 콘텐츠가 대폭 보강된 올해 0시 축제는 매일 저녁 다른 주제의 대규모 시가행진이 진행됐고 길거리 공연무대와 소극장 등 41곳에서 다채로운 공연이 펼쳐졌습니다.
대전시는 올해 0시 축제에 지난해보다 10만여 명 많은 210만여 명이 다녀간 것으로 잠정 집계했습니다.
대전 0시 축제 폐막…"210만여 명 방문 잠정집계"
- 입력 2025-08-17 21:51:38
- 수정2025-08-17 21:58:26
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.