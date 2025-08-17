대전 0시 축제 폐막…“210만여 명 방문 잠정집계”

동영상 고정 취소

올해 3회째를 맞은 대전 0시 축제가 9일간의 일정을 마무리하고 폐막했습니다.



지난해보다 콘텐츠가 대폭 보강된 올해 0시 축제는 매일 저녁 다른 주제의 대규모 시가행진이 진행됐고 길거리 공연무대와 소극장 등 41곳에서 다채로운 공연이 펼쳐졌습니다.



대전시는 올해 0시 축제에 지난해보다 10만여 명 많은 210만여 명이 다녀간 것으로 잠정 집계했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!