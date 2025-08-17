“광복은 연합국 선물” 독립기념관장 발언 논란 확산

동영상 고정 취소

광복 80주년 기념식에서 '광복은 연합국 승리로 얻은 선물'이라고 발언한 김형석 독립기념관장에 대한 논란이 확산하고 있습니다.



광복회는 성명을 내고 "김 관장의 망언은 독립운동 가치를 훼손하는 뉴라이트 역사관의 핵심 발언"이라며 "김 관장의 즉각 해임과 감사, 수사에 착수할 것을 정부에 촉구한다"고 밝혔습니다.



한편, 김 관장은 보도자료를 통해 "광복절 기념사 내용은 광복을 바라보는 상반된 시선을 지적하고 국민 통합을 강조한 것"이라며 "일부 언론에서 일부 내용만 발췌해 왜곡 보도했다"는 취지로 해명했습니다.



