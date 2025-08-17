아산 34.2도…대전·세종·충남 폭염특보 속 열대야 이어져

동영상 고정 취소

오늘 대전과 세종, 충남은 전 지역에 폭염특보가 내려진 가운데 한낮 기온이 34도까지 오르며 무더운 날씨가 이어졌습니다.



오늘 낮 최고기온은 아산이 34.2도, 세종 고운 34.1도, 대전 33.1도 등를 기록했습니다.



밤에도 덥고 습한 날씨가 이어져 기온이 25도 이상 유지되는 열대야가 나타나는 곳이 많겠습니다.



