‘불붙은 옷 투척·흉기 난동’ 50대 남성 송치

청주 흥덕경찰서는 불붙은 옷가지와 신문지를 아파트 베란다 밖으로 던지고 출동한 경찰관에 흉기를 휘두른 57살 A 씨를 특수공무집행방해 등이 혐의로 송치했다고 밝혔습니다.



A 씨는 지난 5일, 청주시 강서동의 한 아파트 10층 베란다에서 옷가지와 신문지 등에 불을 붙인 뒤 여러 차례 창문 밖으로 던진 혐의를 받고 있습니다.



A 씨는 신고를 받고 출동한 경찰에 흉기를 휘두르며 저항하다 현행범 체포됐습니다.



