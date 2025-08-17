기르던 파충류 방치해 90여 마리 죽게한 20대 벌금형

동영상 고정 취소

청주지방법원은 집에서 기르던 파충류 250여 마리를 방치해 90여 마리를 죽게 한 22살 김 모 씨에게 벌금 400만 원을 선고했습니다.



김 씨는 지난해 5월부터 넉 달 동안 청주에 있는 집에서 뱀과 도마뱀 등 파충류 250여 마리를 기르다가, 별다른 이유 없이 유기한 채 집을 나가 90여 마리를 죽게 만든 혐의로 재판을 받았습니다.



재판부는 피고인이 반성하고 다른 전과가 없는 점 등을 고려했다고 양형 이유를 설명했습니다.



