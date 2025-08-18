뉴스광장 1부

[잇슈 컬처] 블랙핑크, K팝 걸그룹 최초 영국 웸블리 입성

입력 2025.08.18 (06:50) 수정 2025.08.18 (06:55)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[새로 나온 책] 싸울 수밖에 없다는 착각 ‘우리는 왜 싸우는가’ 외

[새로 나온 책] 싸울 수밖에 없다는 착각 ‘우리는 왜 싸우는가’ 외
[잇슈 컬처] ‘신지 예비 신랑’ 문원 법적 대응 “팬들 대상 아냐”

[잇슈 컬처] ‘신지 예비 신랑’ 문원 법적 대응 “팬들 대상 아냐”

다음
안녕하십니까,'잇슈 컬처' 시작합니다.

걸그룹 '블랙핑크'가 한국 여성 가수 최초로 영국 웸블리 스타디움에서 공연을 가졌습니다.

세계적인 팝스타들도 '꿈의 무대'라고 부르는 대규모 공연장인데요.

소식 만나보시죠.

현지 시간 15일과 16일 양일간 영국 웸블리 스타디움에선 블랙핑크 단독 콘서트가 열렸습니다.

전 세계 16개 도시를 도는 그룹의 월드 투어 '데드라인'의 일환입니다.

관객 9만 명을 수용하는 웸블리 스타디움은 1985년 그룹 '퀸'의 '라이브 에이드' 공연으로 유명한 장소이자 그동안 마이클 잭슨과 테일러 스위프트 등 정상급 팝스타들이 올랐던 무댄데요.

한국 가수로는 2019년 '방탄소년단'이 처음 공연을 가진 이래 이번에 6년 만에 블랙핑크가 뒤를 이었습니다.

이날 블랙핑크 멤버들은 웸블리 입성이 '꿈만 같다'는 소감을 밝혔고요.

영국 매체 BBC는 공연을 통해 블랙핑크가 세계 최고 걸그룹으로서 입지를 공고히 했다고 전했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [잇슈 컬처] 블랙핑크, K팝 걸그룹 최초 영국 웸블리 입성
    • 입력 2025-08-18 06:50:57
    • 수정2025-08-18 06:55:50
    뉴스광장 1부
안녕하십니까,'잇슈 컬처' 시작합니다.

걸그룹 '블랙핑크'가 한국 여성 가수 최초로 영국 웸블리 스타디움에서 공연을 가졌습니다.

세계적인 팝스타들도 '꿈의 무대'라고 부르는 대규모 공연장인데요.

소식 만나보시죠.

현지 시간 15일과 16일 양일간 영국 웸블리 스타디움에선 블랙핑크 단독 콘서트가 열렸습니다.

전 세계 16개 도시를 도는 그룹의 월드 투어 '데드라인'의 일환입니다.

관객 9만 명을 수용하는 웸블리 스타디움은 1985년 그룹 '퀸'의 '라이브 에이드' 공연으로 유명한 장소이자 그동안 마이클 잭슨과 테일러 스위프트 등 정상급 팝스타들이 올랐던 무댄데요.

한국 가수로는 2019년 '방탄소년단'이 처음 공연을 가진 이래 이번에 6년 만에 블랙핑크가 뒤를 이었습니다.

이날 블랙핑크 멤버들은 웸블리 입성이 '꿈만 같다'는 소감을 밝혔고요.

영국 매체 BBC는 공연을 통해 블랙핑크가 세계 최고 걸그룹으로서 입지를 공고히 했다고 전했습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 오늘 다시 조사…‘건진법사·집사’ 한 자리에

김건희 오늘 다시 조사…‘건진법사·집사’ 한 자리에
‘2명 사망’ 마포 아파트 화재…<br>“배터리 폭발” 원인 조사

‘2명 사망’ 마포 아파트 화재…“배터리 폭발” 원인 조사
폭염특보 강화…이번 주 내내 <br>무더위 계속

폭염특보 강화…이번 주 내내 무더위 계속
미 국무 “트럼프, 우크라 안전 <br>보장 약속할 것”…위트코프 “푸틴도 동의”

미 국무 “트럼프, 우크라 안전 보장 약속할 것”…위트코프 “푸틴도 동의”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.