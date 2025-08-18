뉴스광장 1부

[잇슈 컬처] ‘신지 예비 신랑’ 문원 법적 대응 “팬들 대상 아냐”

입력 2025.08.18 (06:52)

코요태 멤버 신지 씨와 결혼을 앞둔 가수 '문원'씨가 악성 게시물에 대한 법적 대응에 나섰습니다.

앞서 문원 씨는 신지 씨와의 결혼 발표 후 각종 사생활 의혹이 불거져 고충을 겪었는데요.

지난 토요일 문원 씨는 공식 입장문을 내고, 온라인을 중심으로 허위 사실이 유포되고 개인 SNS 계정에도 인신공격성 메시지가 이어져 정신적 피해가 심각하다고 호소했습니다.

그러면서 최근 법률대리인을 통해 관련 작성자들을 형사 고소했다고 밝혔습니다.

그러자 일각에선 문원 씨의 고소 대상이 결국엔 두 사람의 결혼을 반대한 코요태 팬들 아니냐는 반발이 이어졌는데요.

결국 문원 씨는 어제 두 번째 입장문을 올려 팬들을 상대로 한 법적 대응이 아니라며 지나친 억측은 자제해 달라고 당부했습니다.

