울산 아파트값 5주째 올라…전셋값 상승률 1위

한국부동산원에 따르면 8월 둘째 주 울산의 아파트 매매가격은 전주 대비 0.02% 오르며 5주 연속 상승했습니다.



같은 기간 울산의 아파트 전셋값도 한 주 전에 비해 0.08% 오르며 전국에서 가장 큰 폭의 상승률을 기록했습니다.



구·군별로는 전세 매물 부족 현상을 보이는 남구가 0.12%로 가장 많이 올랐고 중구와 북구는 0.07% 상승했습니다.



