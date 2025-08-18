울산 동구 외국인 주민 1만 명 넘어…지원책 추진
입력 2025.08.18 (07:53) 수정 2025.08.18 (09:08)
울산 동구의 외국인 주민 수가 최근 3년간 2배 이상 급증하며 지난 6월 기준 1만 명을 넘어섰습니다.
동구에 거주하는 외국인 중에는 지역 조선업계 등에 취업을 목적으로 입국한 경우가 63%에 달했습니다.
동구는 조직 개편을 통해 노사외국인지원과를 신설하는 등 외국인 주민 지원책을 추진 중입니다.
울산 동구의 외국인 주민 수가 최근 3년간 2배 이상 급증하며 지난 6월 기준 1만 명을 넘어섰습니다.
동구에 거주하는 외국인 중에는 지역 조선업계 등에 취업을 목적으로 입국한 경우가 63%에 달했습니다.
동구는 조직 개편을 통해 노사외국인지원과를 신설하는 등 외국인 주민 지원책을 추진 중입니다.
