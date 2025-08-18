울주군, 도로 폭 넓힌 산불진화임도 추가 개설

동영상 고정 취소

울산 울주군이 6억 원을 들여 올해 말까지 웅촌면에 이어 삼동면에도 일반 임도보다 도로 폭을 넓힌 산불진화임도를 추가 개설합니다.



울주군은 "지난 3월 대형 산불 이후 사유림의 산주가 임도 설치에 적극 협조해 줬다"고 설명했습니다.



이로써 울주군 내 임도는 모두 146km로 늘어나며, 이 가운데 3.54km가 산불진화임도입니다.



