울주군, 도로 폭 넓힌 산불진화임도 추가 개설
입력 2025.08.18 (07:54) 수정 2025.08.18 (09:08)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
울산 울주군이 6억 원을 들여 올해 말까지 웅촌면에 이어 삼동면에도 일반 임도보다 도로 폭을 넓힌 산불진화임도를 추가 개설합니다.
울주군은 "지난 3월 대형 산불 이후 사유림의 산주가 임도 설치에 적극 협조해 줬다"고 설명했습니다.
이로써 울주군 내 임도는 모두 146km로 늘어나며, 이 가운데 3.54km가 산불진화임도입니다.
울주군은 "지난 3월 대형 산불 이후 사유림의 산주가 임도 설치에 적극 협조해 줬다"고 설명했습니다.
이로써 울주군 내 임도는 모두 146km로 늘어나며, 이 가운데 3.54km가 산불진화임도입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 울주군, 도로 폭 넓힌 산불진화임도 추가 개설
-
- 입력 2025-08-18 07:54:22
- 수정2025-08-18 09:08:50
울산 울주군이 6억 원을 들여 올해 말까지 웅촌면에 이어 삼동면에도 일반 임도보다 도로 폭을 넓힌 산불진화임도를 추가 개설합니다.
울주군은 "지난 3월 대형 산불 이후 사유림의 산주가 임도 설치에 적극 협조해 줬다"고 설명했습니다.
이로써 울주군 내 임도는 모두 146km로 늘어나며, 이 가운데 3.54km가 산불진화임도입니다.
울주군은 "지난 3월 대형 산불 이후 사유림의 산주가 임도 설치에 적극 협조해 줬다"고 설명했습니다.
이로써 울주군 내 임도는 모두 146km로 늘어나며, 이 가운데 3.54km가 산불진화임도입니다.
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
울산-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.