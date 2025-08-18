울산 남구 “수국 축제 200억 경제 파급효과”
입력 2025.08.18 (07:54) 수정 2025.08.18 (09:08)
울산 남구는 "지난 6월 약 한 달간 진행한 장생포 수국 축제에 40만 명의 관람객이 찾아 200억 원의 경제적 파급효과를 낸 것으로 분석됐다"고 밝혔습니다.
남구는 "축제 기간 다양한 체험 프로그램을 운영하며 전국적으로 많은 관람객이 다녀갔다"며, "수국사랑상품권과 연계한 축제 유료화가 지역 내 소비로 이어지며 경제 효과로 나타났다"고 설명했습니다.
