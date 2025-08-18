울산 자살률 전국 최상위권…고위험군 발굴

동영상 고정 취소

울산의 자살률이 전국 최상위권을 기록한 가운데 울산시가 자살 예방 사업을 벌입니다.



통계청 자료를 보면 2023년 울산의 인구 10만 명당 자살률은 32.7명으로 전국 평균 27.3명을 크게 웃돌며, 전국 4위를 기록했습니다.



이에 따라 울산시는 '생명존중안심마을' 사업을 통해 자살 고위험군 발굴하고 관리하기로 했습니다.



