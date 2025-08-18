유니스트, 창업기업 육성 시범 사업 선정

동영상 고정 취소

유니스트가 중소벤처기업부가 추진하는 '딥테크 특화 창업 중심대학' 시범 사업에 선정됐습니다.



이 사업은 창업기업을 집중 육성하기 위한 것으로, 선정된 대학에는 창업기업의 사업화와 전문 조직 운영 등을 포함해 약 10억 원을 지원합니다.



전국의 과학기술특성화 대학을 대상으로 한 시범 사업에는 3개 대학이 신청한 가운데 유니스트가 최종 선정됐습니다.



