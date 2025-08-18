제주시 서광로에 ‘버스 우회전 차로’ 신설

동영상 고정 취소

제주형 간선급행버스체계 고급화 사업에 따른 섬식정류장이 운영되는 제주시 서광로에서 버스 우회전 차로가 신설됩니다.



제주도는 제주시 서광로 탐라장애인복지관에서 제주시청으로 향하는 구간 교차로에 버스 전용차로를 2개로 분리해 버스전용 우회전 차로를 설치할 예정입니다.



이는 우회전을 시도하는 버스가 전용차로인 1차로에서 4차로로 급격한 끼어들기를 하는 과정에서 사고 위험성을 줄이기 위한 조치입니다.



