5·16도로 ‘산천단~관음사 입구’ 왕복 6차로 확장
입력 2025.08.18 (08:07) 수정 2025.08.18 (09:04)
5.16도로 도시계획시설 결정 이후 40여 년만에 전 구간이 확장됩니다.
제주시는 5.16도로의 유일한 미확장 구간인 산천단 입구에서 관음사 입구 교차로 6백미터 구간을 왕복 6차로 규모로 확장합니다.
확장 개통 시기는 2028년 2월을 목표로 사업비 31억 원을 투입합니다.
제주시는 또 외도에서 하귀를 잇는 도시계획도로 750미터 구간을 2027년 7월까지 개설하기로 했습니다.
