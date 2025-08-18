뉴스광장(제주)

제주자연체험파크 투자진흥지구 지정 고시

입력 2025.08.18 (08:07) 수정 2025.08.18 (09:04)

사업 승인 과정에서 각종 논란이 불거졌던 제주자연체험파크 조성사업이 투자진흥지구로 지정됐습니다.

제주도는 구좌읍 동복리 산1번지 일원에 추진하는 제주자연체험파크 조성사업 74만여 ㎡를 투자진흥지구로 지정 고시했습니다.

이에 따라 이 사업에는 앞으로 5년 동안 법인세와 소득세 등 지방세가 면제됩니다.

792억 원을 들여 숙박시설과 미술관, 힐링센터 등 관광휴양시설을 조성하는 이 사업은 여러 문제 등을 빚어왔습니다.

나종훈
나종훈 기자

