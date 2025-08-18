부산 제조업 종사자 증가…자영업자는 감소세
입력 2025.08.18 (08:12) 수정 2025.08.18 (09:18)
부산의 제조업 종사자는 늘고 자영업 종사자는 줄어드는 것으로 나타났습니다.
동남지방통계청 조사 결과, 지난 달(7월) 부산지역 제조업 종사자 수는 24만 9천 명으로, 지난해 같은 달보다 82% 늘어 2022년 이후 4년 연속 증가세를 보였습니다.
반면 지난달 부산 자영업자 수는 28만 5천 명, 건설업 종사자 수는 11만 8천 명으로, 4년째 감소한 것으로 집계됐습니다.
이이슬 기자 eslee31@kbs.co.kr
