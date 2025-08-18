사천 어업인 수자원공사 본사서 규탄 집회 예고
입력 2025.08.18 (08:18) 수정 2025.08.18 (09:21)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
남강댐 대규모 방류로 사천만 일대 어업 피해와 관련해 어민들이 한국수자원공사를 직접 항의 방문합니다.
삼천포어업인 남강댐 피해대책위원회는 내일(19일) 대전에 있는 한국수자원공사 본사에서 규탄 집회를 연다고 밝혔습니다.
지난달 집중호우 때 남강댐 누적 방류량은 7억 톤으로 사천과 남해 어민들은 바닷물 염도가 떨어지고 쓰레기 3천여 톤이 유입돼 피해가 나타났다며 근본적인 대책 마련을 요구하고 있습니다.
삼천포어업인 남강댐 피해대책위원회는 내일(19일) 대전에 있는 한국수자원공사 본사에서 규탄 집회를 연다고 밝혔습니다.
지난달 집중호우 때 남강댐 누적 방류량은 7억 톤으로 사천과 남해 어민들은 바닷물 염도가 떨어지고 쓰레기 3천여 톤이 유입돼 피해가 나타났다며 근본적인 대책 마련을 요구하고 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 사천 어업인 수자원공사 본사서 규탄 집회 예고
-
- 입력 2025-08-18 08:18:16
- 수정2025-08-18 09:21:23
남강댐 대규모 방류로 사천만 일대 어업 피해와 관련해 어민들이 한국수자원공사를 직접 항의 방문합니다.
삼천포어업인 남강댐 피해대책위원회는 내일(19일) 대전에 있는 한국수자원공사 본사에서 규탄 집회를 연다고 밝혔습니다.
지난달 집중호우 때 남강댐 누적 방류량은 7억 톤으로 사천과 남해 어민들은 바닷물 염도가 떨어지고 쓰레기 3천여 톤이 유입돼 피해가 나타났다며 근본적인 대책 마련을 요구하고 있습니다.
삼천포어업인 남강댐 피해대책위원회는 내일(19일) 대전에 있는 한국수자원공사 본사에서 규탄 집회를 연다고 밝혔습니다.
지난달 집중호우 때 남강댐 누적 방류량은 7억 톤으로 사천과 남해 어민들은 바닷물 염도가 떨어지고 쓰레기 3천여 톤이 유입돼 피해가 나타났다며 근본적인 대책 마련을 요구하고 있습니다.
-
-
손원혁 기자 wh_son@kbs.co.kr손원혁 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
창원-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.