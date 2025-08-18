경남 마늘 생산량 3.8%↑…양파는 하락
입력 2025.08.18 (08:18) 수정 2025.08.18 (09:21)
경남의 올해 마늘 생산량이 지난해보다 3.8% 늘어난 것으로 집계됐습니다.
통계청 자료를 보면 올해 경남의 마늘 생산량은 9만 8천여 톤으로, 전국 생산량의 31.6%를 차지했습니다.
반면, 양파 생산량은 26만 9천여 톤으로 지난해보다 2% 줄었습니다.
- 경남 마늘 생산량 3.8%↑…양파는 하락
- 입력 2025-08-18 08:18:52
- 수정2025-08-18 09:21:52
경남의 올해 마늘 생산량이 지난해보다 3.8% 늘어난 것으로 집계됐습니다.
통계청 자료를 보면 올해 경남의 마늘 생산량은 9만 8천여 톤으로, 전국 생산량의 31.6%를 차지했습니다.
반면, 양파 생산량은 26만 9천여 톤으로 지난해보다 2% 줄었습니다.
