거창군, 다음 달 화장시설 착공…“27년 이용 가능”
입력 2025.08.18 (08:20) 수정 2025.08.18 (09:22)
거창군이 민선 8기 주요 공약인 화장시설을 다음달 착공합니다.
화장시설은 233억 원을 들여 남하면 대야리 일원에 건립되며 공원시설도 함께 조성됩니다.
거창군은 내년 말 준공을 거쳐 2027년에는 시설을 이용할 수 있도록 할 계획입니다.
