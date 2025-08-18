거창군, 다음 달 화장시설 착공…“27년 이용 가능”

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

거창군이 민선 8기 주요 공약인 화장시설을 다음달 착공합니다.



화장시설은 233억 원을 들여 남하면 대야리 일원에 건립되며 공원시설도 함께 조성됩니다.



거창군은 내년 말 준공을 거쳐 2027년에는 시설을 이용할 수 있도록 할 계획입니다.



