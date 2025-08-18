거제시, 대통령 별장 ‘저도’ 정비 마치고 다시 개방

동영상 고정 취소

거제시는 대통령 별장 '청해대'가 있는 저도가 하계정비를 마무리하고 다시 개방됐다고 밝혔습니다.



거제 저도에는 대통령 별장을 비롯해 백사장과 동백나무 군락지, 일제 강점기 군사 유적 등의 볼거리로, 2019년 일반에 개방한 뒤 지금까지 35만여 명이 다녀갔습니다.



저도는 최근 한 달 동안 일반인 출입을 제한하는 하계정비에 들어갔으며 이 기간 이재명 대통령이 방문해 여름휴가를 보내기도 했습니다.



