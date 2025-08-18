거제시, 대통령 별장 ‘저도’ 정비 마치고 다시 개방
입력 2025.08.18 (08:19) 수정 2025.08.18 (09:22)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
거제시는 대통령 별장 '청해대'가 있는 저도가 하계정비를 마무리하고 다시 개방됐다고 밝혔습니다.
거제 저도에는 대통령 별장을 비롯해 백사장과 동백나무 군락지, 일제 강점기 군사 유적 등의 볼거리로, 2019년 일반에 개방한 뒤 지금까지 35만여 명이 다녀갔습니다.
저도는 최근 한 달 동안 일반인 출입을 제한하는 하계정비에 들어갔으며 이 기간 이재명 대통령이 방문해 여름휴가를 보내기도 했습니다.
거제 저도에는 대통령 별장을 비롯해 백사장과 동백나무 군락지, 일제 강점기 군사 유적 등의 볼거리로, 2019년 일반에 개방한 뒤 지금까지 35만여 명이 다녀갔습니다.
저도는 최근 한 달 동안 일반인 출입을 제한하는 하계정비에 들어갔으며 이 기간 이재명 대통령이 방문해 여름휴가를 보내기도 했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 거제시, 대통령 별장 ‘저도’ 정비 마치고 다시 개방
-
- 입력 2025-08-18 08:19:38
- 수정2025-08-18 09:22:23
거제시는 대통령 별장 '청해대'가 있는 저도가 하계정비를 마무리하고 다시 개방됐다고 밝혔습니다.
거제 저도에는 대통령 별장을 비롯해 백사장과 동백나무 군락지, 일제 강점기 군사 유적 등의 볼거리로, 2019년 일반에 개방한 뒤 지금까지 35만여 명이 다녀갔습니다.
저도는 최근 한 달 동안 일반인 출입을 제한하는 하계정비에 들어갔으며 이 기간 이재명 대통령이 방문해 여름휴가를 보내기도 했습니다.
거제 저도에는 대통령 별장을 비롯해 백사장과 동백나무 군락지, 일제 강점기 군사 유적 등의 볼거리로, 2019년 일반에 개방한 뒤 지금까지 35만여 명이 다녀갔습니다.
저도는 최근 한 달 동안 일반인 출입을 제한하는 하계정비에 들어갔으며 이 기간 이재명 대통령이 방문해 여름휴가를 보내기도 했습니다.
-
-
손원혁 기자 wh_son@kbs.co.kr손원혁 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
창원-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.