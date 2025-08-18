군, 오는 28일까지 을지훈련…“주민 협조 당부”

동영상 고정 취소

육군 제50 보병사단은 오늘(18일)부터 28일까지 한미연합군사연습인 을지 자유의 연습과 연계한 야외 기동 훈련을 실시합니다.



훈련은 대구·경북 일대에서 사격 등 실전 훈련으로 진행되며 훈련 기간 실제 병력과 장갑차 등의 장비를 이동합니다.



공군 제11전투비행단도 오늘부터 닷새간 주야간 비행 훈련을 실시한다며 소음 발생에 따른 주민의 협조를 부탁했습니다.



