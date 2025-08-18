울릉 해수풀장 팔 끼임 사망사고…“공무원 유죄”
입력 2025.08.18 (08:25)
2023년 울릉의 해수풀장에서 초등학생이 취수구에 팔이 끼여 숨진 사고와 관련해 울릉군 공무원이 유죄를 선고받았습니다.
대구지법 포항지원은 업무상과실치사 혐의로 기소된 울릉군 공무원 4명 중 한 명에게 금고 1년에 집행유예 2년을, 나머지 3명에게 각각 벌금형을 선고했습니다.
재판부는 취수구 배수구에 덮개 그물망을 설치하지 않아 끼임 사고가 여러 번 발생했다면서 유지 관리를 담당한 공무원들의 책임이 크다고 판결 이유를 밝혔습니다.
2023년 울릉의 해수풀장에서 초등학생이 취수구에 팔이 끼여 숨진 사고와 관련해 울릉군 공무원이 유죄를 선고받았습니다.
