신보, 하반기 보증 공급 목표 5조 3천억 원

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

신용보증기금이 하반기 신규 보증 공급 목표를 5조 3천억 원으로 정하고 창업과 수출, 첨단산업 분야를 중점 지원합니다.



또, 인공지능 추진단을 신설해 조직 혁신을 추진하는 한편 관련 산업 생태계 구축도 지원하기로 했습니다.



신용보증기금은 이를 통해 국내 기업의 안정적인 성장에 기여하겠다고 밝혔습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!