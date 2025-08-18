경북교육청, 건설현장 중대사고 특별 점검

동영상 고정 취소

경북교육청이 건설현장의 중대 안전사고 예방을 위해 22일까지 특별 안전점검에 나섭니다.



점검 대상은 교육청이 발주한 260개 건설 현장으로, 개인 보호구 착용과 추락방지 시설 설치 여부, 관련 법규 준수 상태를 살펴봅니다.



이번 점검은 최근 전국 건설현장에서 잇따르고 있는 인명 피해 사고와 관련해 사전 대책으로 마련됐습니다.



