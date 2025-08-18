전남도, 코로나 재유행 대비 선제 대응

동영상 고정 취소

전라남도가 코로나19 재유행에 대비한 선제 대응에 나섭니다.



전라남도는 최근 5주간 코로나19 표본 감시 결과 전국적으로 증가세를 보임에 따라 전담 대응 기구 59개 팀을 운영하며 상시 모니터링을 강화하고 있다고 밝혔습니다.



또, 의료계 전문가와 보건소 관계자가 참여한 자문 회의를 통해 방역 대책을 보완하고 마스크와 진단 키트, 백신과 치료제를 적극 확보해 감염 취약 시설과 보건소 등에 배정할 계획입니다.



