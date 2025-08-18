다음 달 ‘광주 RISE 사업단’ 출범

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

'광주 RISE 사업단'이 다음 달 출범합니다.



광주 RISE센터와 17개 대학 RISE 사업단은 다음 달 3일 전남대 민주마루에서 지역-대학 동반성장 광주 RISE 선포식과 함께 출범식을 엽니다.



광주 RISE 사업단은 대학을 중심으로 지역사회와 산업, 연구기관의 역량을 결집해 지역혁신을 위한 각종 사업을 수행할 예정입니다.



