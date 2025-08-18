구례서 21일 전국여자씨름대회 열려

동영상 고정 취소

구례에서 전국 여자 씨름대회가 열립니다.



구례군은 오는 21일부터 24일까지 구례실내체육관에서 제17회 전국 여자 천하장사와 대학장사 씨름대회를 엽니다.



대한 씨름협회가 주최하는 이번 대회에는 전국 72개 팀, 선수 4백 50여 명이 참가해 여자부와 남자부, 대학부, 학생부 등에서 기량을 겨룰 예정입니다.



구례군은 전국에서 처음으로 여자씨름단을 만들고, 17년째 여자 천하장사 씨름대회를 개최하고 있습니다.



