뉴스광장(청주)

농촌 경관, 지역 자원으로…지역 회생 도와

입력 2025.08.18 (08:46) 수정 2025.08.18 (09:49)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

충청북도, 1인 소상공인 고용보험료 지원

충청북도, 1인 소상공인 고용보험료 지원
단양군, 인공호수·해변 조성 추진

단양군, 인공호수·해변 조성 추진

다음
[앵커]

농작물로 조성한 아름다운 경관을 자원화하는 '경관 농업'이 주목받고 있습니다.

소득도, 지역을 널리 알리는 효과도 거두고 있는데요.

보도에 이만영 기자입니다.

[리포트]

만 ㎡의 드넓은 논에 풍속화가 담겼습니다.

다섯 가지 유색 벼를 하나하나 심어 그린 논 그림입니다.

2008년 처음 선보인 논 그림은 농사짓는 경작지를 관광 자원화하는 '경관 농업'의 원조로 꼽힙니다.

[송인헌/괴산군수 : "'괴산청결고추, 대학찰옥수수, 절임 배추 등 특산물을 홍보하기 위한 하나의 수단이다', 그렇게 보시면 됩니다."]

관광 명소로 지역 경제 활성화 효과를 거두고, 다른 자치단체에 논 그림을 그려주면서 부가적인 소득도 거두고 있습니다.

[강연진/괴산군농업기술센터 식량축산팀장 : "여러 자치단체에서 문의하셔서 저희의 기술을 이전받은 업체에서 가서 (논 그림) 조성을 해주고 있습니다."]

농업을 넘어 지역 관광, 축제와 하나가 되는 '경관 농업' 분야가 빠르게 성장하고 있습니다.

꿀벌 농사를 위해 조성한 청주시 낭성면 추정리 메밀꽃밭은 온라인을 중심으로 입소문이 나 몇 년 새 전국적인 명소로 성장했습니다.

옥천 금강변의 유채꽃밭, 증평군 증평읍 송산리 청보리밭은 관광객이 몰리면서 지역 축제로까지 이어지고 있습니다.

[한승석/충북연구원 지역공간연구부 : "(지속 가능하기 위해서는) 대표적으로 체험이 됐든, 숙박이 됐든, 이런 것들과 연결이 돼서 경관 농업의 결과가 지역에 순기능을 할 수 (있어야 합니다)."]

다양한 경관 농업이 소멸 위기의 농촌 개발과 농업 소득 다변화, 농민 고령화로 인한 휴경지 관리 등 농촌 회생에 큰 역할을 하고 있습니다.

KBS 뉴스 이만영입니다.

촬영기자:김성은

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 농촌 경관, 지역 자원으로…지역 회생 도와
    • 입력 2025-08-18 08:46:32
    • 수정2025-08-18 09:49:26
    뉴스광장(청주)
[앵커]

농작물로 조성한 아름다운 경관을 자원화하는 '경관 농업'이 주목받고 있습니다.

소득도, 지역을 널리 알리는 효과도 거두고 있는데요.

보도에 이만영 기자입니다.

[리포트]

만 ㎡의 드넓은 논에 풍속화가 담겼습니다.

다섯 가지 유색 벼를 하나하나 심어 그린 논 그림입니다.

2008년 처음 선보인 논 그림은 농사짓는 경작지를 관광 자원화하는 '경관 농업'의 원조로 꼽힙니다.

[송인헌/괴산군수 : "'괴산청결고추, 대학찰옥수수, 절임 배추 등 특산물을 홍보하기 위한 하나의 수단이다', 그렇게 보시면 됩니다."]

관광 명소로 지역 경제 활성화 효과를 거두고, 다른 자치단체에 논 그림을 그려주면서 부가적인 소득도 거두고 있습니다.

[강연진/괴산군농업기술센터 식량축산팀장 : "여러 자치단체에서 문의하셔서 저희의 기술을 이전받은 업체에서 가서 (논 그림) 조성을 해주고 있습니다."]

농업을 넘어 지역 관광, 축제와 하나가 되는 '경관 농업' 분야가 빠르게 성장하고 있습니다.

꿀벌 농사를 위해 조성한 청주시 낭성면 추정리 메밀꽃밭은 온라인을 중심으로 입소문이 나 몇 년 새 전국적인 명소로 성장했습니다.

옥천 금강변의 유채꽃밭, 증평군 증평읍 송산리 청보리밭은 관광객이 몰리면서 지역 축제로까지 이어지고 있습니다.

[한승석/충북연구원 지역공간연구부 : "(지속 가능하기 위해서는) 대표적으로 체험이 됐든, 숙박이 됐든, 이런 것들과 연결이 돼서 경관 농업의 결과가 지역에 순기능을 할 수 (있어야 합니다)."]

다양한 경관 농업이 소멸 위기의 농촌 개발과 농업 소득 다변화, 농민 고령화로 인한 휴경지 관리 등 농촌 회생에 큰 역할을 하고 있습니다.

KBS 뉴스 이만영입니다.

촬영기자:김성은
이만영
이만영 기자

이 기사가 좋으셨다면

청주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 이 대통령 “남북 관계 중요…남북합의 중 <br>가능한 부분 단계적 이행 준비”

[속보] 이 대통령 “남북 관계 중요…남북합의 중 가능한 부분 단계적 이행 준비”
김건희 오늘 다시 출석…<br>건진법사·집사 한자리에

김건희 오늘 다시 출석…건진법사·집사 한자리에
‘2명 사망’ 마포 아파트 화재…<br>“배터리 폭발” 원인 조사

‘2명 사망’ 마포 아파트 화재…“배터리 폭발” 원인 조사
전장연 지하철 탑승 시위…<br>4호선 명동역 무정차 통과중

전장연 지하철 탑승 시위…4호선 명동역 무정차 통과중
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.