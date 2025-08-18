단양군, 인공호수·해변 조성 추진
입력 2025.08.18 (08:47)
단양 내수면에 인공 해변을 만드는 비치파크 조성 사업이 추진됩니다.
단양군은 2027년까지 58억 원을 들여 단양읍 별곡생태체육공원에 6만㎡ 규모로 인공호수와 해변을 만들고, 수상 공연장, 물놀이터 등을 갖출 계획입니다.
단양군은 관광 자원을 확충할 필요가 있다며 이번 사업이 젊은 층과 외국인 관광객 유치에 도움이 될 것으로 기대했습니다.
