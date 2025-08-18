충북인재평생교육진흥원, 하반기 장학생 489명 선발

동영상 고정 취소

충북인재평생교육진흥원이 올해 하반기 장학생 489명을 선발합니다.



선발 대상은 충북에서 거주한 기간이 1년 이상이거나, 1년 미만일 경우 과거 3년 이상 거주했던 주민과 자녀입니다.



장학금은 학업 성적과 특기 분야 등에 따라 최대 800만 원까지 지원됩니다.



신청은 오는 20일부터 다음 달 9일까지 충북교육진흥원 누리집에 하면 됩니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!