해수욕장 폐장 시작…누적 방문객 839만 명

강원도는 동해안 해수욕장 83곳 가운데 53곳이 어제(17) 폐장했다고 밝혔습니다.



이어, 속초와 양양 등의 해수욕장 20곳은 이달 24일 문을 닫습니다.



또, 연장 운영을 결정한 고성 천진과 아야진 등 10곳은 31일 운영을 종료합니다.



강원도는 어제(17일)까지 동해안 해수욕장을 찾은 방문객은 839만여 명으로 잠정 집계했습니다.



이는 지난해 같은 기간 750만여 명보다 11.8% 늘어난 겁니다.



