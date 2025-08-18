삼척, 물놀이 안전요원 ‘연장 배치’
입력 2025.08.18 (08:53) 수정 2025.08.18 (09:55)
삼척시가 안전사고 예방을 위해 주요 해수욕장과 계곡에 물놀이 안전요원을 연장 배치합니다.
먼저, 어제(17) 폐장한 삼척과 맹방해수욕장에 안전요원을 24일까지 운영합니다.
또, 계곡과 하천 등 물놀이 관리 지역과 위험 구역에도 이달(8월) 말까지 안전관리 요원 33명을 배치하기로 했습니다.
삼척시가 안전사고 예방을 위해 주요 해수욕장과 계곡에 물놀이 안전요원을 연장 배치합니다.
