강원도 지방세 2조 200억 원 징수…징수율 98.5%

지난해 강원도의 지방세 징수율이 다른 시도보다 높은 편으로 분석됐습니다.



나라살림연구소가 전국 17개 광역자치단체의 2024회계연도 결산 내역을 분석한 결과, 강원도가 거둔 지방세는 2조 200억 원이었습니다.



징수율은 98.5%로 전국에서 다섯 번째로 높았습니다.



과태료 등 세외수입은 2,770억 원으로 징수율은 97.9%였습니다.



