강원FC, 아시아챔피언스리그 대진 확정
입력 2025.08.18 (10:15) 수정 2025.08.18 (16:18)
프로축구 강원FC의 사상 첫 아시아챔피언스리그 엘리트 대회 대진이 확정됐습니다.
춘천 홈에서는 다음 달(9월) 16일 중국 '상하이 선화'와 첫 경기를 치르고, 일본 '빗셀 고베'·'FC마치다 젤비아', 중국 '상하이 포트'를 잇따라 상대합니다.
원정 경기는 중국 '청두 룽청 FC', 일본 '산프레체 히로시마' 태국 '부리람 유나이티드', 호주 '멜버른시티 FC'와 치릅니다.
프로축구 강원FC의 사상 첫 아시아챔피언스리그 엘리트 대회 대진이 확정됐습니다.
춘천 홈에서는 다음 달(9월) 16일 중국 '상하이 선화'와 첫 경기를 치르고, 일본 '빗셀 고베'·'FC마치다 젤비아', 중국 '상하이 포트'를 잇따라 상대합니다.
원정 경기는 중국 '청두 룽청 FC', 일본 '산프레체 히로시마' 태국 '부리람 유나이티드', 호주 '멜버른시티 FC'와 치릅니다.
