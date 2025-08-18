동해시의회, 폭염 피해 예방 조례안 제정 추진

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

폭염 피해 예방을 위한 조례 제정이 추진됩니다.



동해시의회는 노인과 어린이, 장애인 등 취약계층의 폭염 피해 예방을 위한 계획 수립과 무더위쉼터 운영 시간 연장, 냉방 용품 지원 등의 내용이 담긴 '동해시 폭염 피해 예방 조례안'을 최근 입법 예고했습니다.



동해시에서는 폭염이 지속되면서 지난 5월 15일부터 최근까지 온열질환자가 7명 발생했습니다.



