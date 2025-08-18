생태역사문화공원 2039년까지 3단계 추진

동영상 고정 취소

제주시 신산공원과 삼성혈을 연결하는 가칭 제주 생태역사문화공원 조성사업이 2039년까지 3단계로 나눠 추진됩니다.



제주도는 최근 제주민속자연사박물관에서 기본계획 수립 용역 최종보고회를 열었습니다.



최종보고회에선 일도이동과 삼성로 국수거리 주차난 해결을 위해 공원 내 주차 면수 증가 방안과 사유지 매입 계획, 공원 명칭 공모 필요성 등 다양한 주민 의견이 나왔습니다.



제주도는 예상 사업비 690억 원 가운데 505억 원을 지하주차장 조성에 사용할 계획입니다.



