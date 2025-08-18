5·16도로 ‘산천단~관음사 입구’ 왕복 6차로 확장

동영상 고정 취소

5.16도로 도시계획시설 결정 이후 40여 년만에 전 구간이 확장됩니다.



제주시는 5.16도로의 유일한 미확장 구간인 산천단 입구에서 관음사 입구 교차로 6백미터 구간을 왕복 6차로 규모로 확장합니다.



확장 개통 시기는 2028년 2월을 목표로 사업비 31억 원을 투입합니다.



제주시는 또 외도에서 하귀를 잇는 도시계획도로 750미터 구간을 2027년 7월까지 개설하기로 했습니다.



