5·16도로 ‘산천단~관음사 입구’ 왕복 6차로 확장

입력 2025.08.18 (10:25) 수정 2025.08.18 (15:54)

생태역사문화공원 2039년까지 3단계 추진

생태역사문화공원 2039년까지 3단계 추진
제주굿보이스콰이어 제5회 정기연주회 외

제주굿보이스콰이어 제5회 정기연주회 외

5.16도로 도시계획시설 결정 이후 40여 년만에 전 구간이 확장됩니다.

제주시는 5.16도로의 유일한 미확장 구간인 산천단 입구에서 관음사 입구 교차로 6백미터 구간을 왕복 6차로 규모로 확장합니다.

확장 개통 시기는 2028년 2월을 목표로 사업비 31억 원을 투입합니다.

제주시는 또 외도에서 하귀를 잇는 도시계획도로 750미터 구간을 2027년 7월까지 개설하기로 했습니다.

강탁균
강탁균 기자

