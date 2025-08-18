원주, 청소년 유해 환경 단속 강화
입력 2025.08.18 (10:29) 수정 2025.08.18 (16:04)
원주시가 이달(8월) 말까지 기업도시와 유흥가에서 청소년 유해 환경 단속을 강화합니다.
특히, 청소년 주류 판매 금지와 청소년 출입 금지 표시 여부 등 청소년보호법 위반 여부를 중점 확인합니다.
원주시는 또, 경찰, 청소년 단체 등과 협력해 안전 환경 조성 캠페인도 확대하기로 했습니다.
김영준 기자 yjkim1@kbs.co.kr
