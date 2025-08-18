930뉴스(춘천)

화천고 이전 설립 교육환경평가 통과

입력 2025.08.18 (10:30)

강원도교육청은 최근, 교육환경보호위원회를 열고, 화천고 이전 설립을 위한 교육환경평가서를 승인했습니다.

이에 따라 현재 병설인 화천중고교에서 화천고만 단설로 분리해 이전합니다.

위치는 하남면 위라리이며 2030년 3월 개교가 목표입니다.

화천고는 군인자녀모집형 자율형공립고에 선정돼 교장공모제와 군인자녀 특화교육 등을 진행할 계획입니다.

