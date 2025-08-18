춘천, 신촌천-학곡천 합류지점 생활정원

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

춘천시는 올해(2025년) 11월까지 석사동의 신촌천과 학곡천 합류지점에 생활 정원을 조성합니다.



사업비는 4억 원을 투입합니다.



정원은 7,000제곱미터로 휴게공간과 산책로 등 녹지공간이 마련될 예정입니다.



