춘천, 신촌천-학곡천 합류지점 생활정원
입력 2025.08.18 (10:33) 수정 2025.08.18 (16:06)
춘천시는 올해(2025년) 11월까지 석사동의 신촌천과 학곡천 합류지점에 생활 정원을 조성합니다.
사업비는 4억 원을 투입합니다.
정원은 7,000제곱미터로 휴게공간과 산책로 등 녹지공간이 마련될 예정입니다.
