양구, 내년 예산편성 앞두고 설문조사

양구군이 내년 예산편성을 위해 주민 의견을 듣습니다.



이를 위해 다음 달(9월) 9일까지 온라인과 오프라인으로 분야별 투자 우선순위 등 18개 문항에 대한 설문조사를 합니다.



양구군은 조사 결과를 분석해 내년 예산 편성에 반영하기로 했습니다.



