930뉴스(청주)

충북 전역 폭염주의보…낮 최고 31~33도

입력 2025.08.18 (10:41) 수정 2025.08.18 (10:44)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

충북은 오늘 대체로 흐리고 오전에는 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.

밤사이 청주의 최저 기온이 26.6도로 열대야가 나타나는 등 무더위가 이어져 현재 충북 모든 지역에 폭염주의보가 내려져 있습니다.

낮 최고 기온은 31도에서 33도로 어제와 비슷하겠습니다.

청주기상지청은 당분간 최고 체감 온도가 33도 안팎으로 올라 매우 덥겠다면서 온열질환 예방 등 건강 관리를 강조했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 충북 전역 폭염주의보…낮 최고 31~33도
    • 입력 2025-08-18 10:41:14
    • 수정2025-08-18 10:44:47
    930뉴스(청주)
충북은 오늘 대체로 흐리고 오전에는 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.

밤사이 청주의 최저 기온이 26.6도로 열대야가 나타나는 등 무더위가 이어져 현재 충북 모든 지역에 폭염주의보가 내려져 있습니다.

낮 최고 기온은 31도에서 33도로 어제와 비슷하겠습니다.

청주기상지청은 당분간 최고 체감 온도가 33도 안팎으로 올라 매우 덥겠다면서 온열질환 예방 등 건강 관리를 강조했습니다.
민수아
민수아 기자

이 기사가 좋으셨다면

청주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “남북 관계 중요…기존 남북합의 단계적 <br>이행 준비”

이 대통령 “남북 관계 중요…기존 남북합의 단계적 이행 준비”
김건희 오늘 다시 출석…<br>건진법사·집사 한자리에

김건희 오늘 다시 출석…건진법사·집사 한자리에
윤석열 ‘내란 재판’ 5회 연속 <br>불출석…궐석재판 진행

윤석열 ‘내란 재판’ 5회 연속 불출석…궐석재판 진행
[영상] 원민경 여가부 장관 후보자 “힘 있는 성평등가족부 만드는 게 최우선”

[영상] 원민경 여가부 장관 후보자 “힘 있는 성평등가족부 만드는 게 최우선”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.