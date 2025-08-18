충북 전역 폭염주의보…낮 최고 31~33도

동영상 고정 취소

충북은 오늘 대체로 흐리고 오전에는 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.



밤사이 청주의 최저 기온이 26.6도로 열대야가 나타나는 등 무더위가 이어져 현재 충북 모든 지역에 폭염주의보가 내려져 있습니다.



낮 최고 기온은 31도에서 33도로 어제와 비슷하겠습니다.



청주기상지청은 당분간 최고 체감 온도가 33도 안팎으로 올라 매우 덥겠다면서 온열질환 예방 등 건강 관리를 강조했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!