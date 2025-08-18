930뉴스(청주)

벌 쏘임·벌집 급증…“8월 가장 위험”

입력 2025.08.18 (10:41) 수정 2025.08.18 (15:49)

[앵커]

요즘처럼 더울 때, 벌들은 더 왕성하게 활동합니다.

그러다 보니 벌 쏘임 피해나 벌집 신고가 급증하고 있는데요.

1년 중에 이맘때가 가장 위험하다고 합니다.

민수아 기자가 취재했습니다.

[리포트]

영동의 한 주택 베란다.

어른 주먹만 한 벌집이 문틀에 달려 있습니다.

보호복을 입은 소방대원이 조심스럽게 다가가 벌집을 걷어냅니다.

["꽉 잡아매야 해! (봉지를) 빙글빙글 돌려요!"]

벌집이 달린 나무를 향해 물을 쏘는 소방대원들.

근처 변전소 시설에서도 벌집이 발견돼 약품을 뿌립니다.

이 공장에서만 벌집이 4개나 나왔습니다.

[김태기/음성소방서 금왕119안전센터 : "축구공만 한 '말벌집' 1개랑 손바닥만 한 '쌍살벌집' 3개가 있었습니다."]

여름철 높은 기온에 벌들의 활동이 활발해지면서 관련 신고도 늘고 있습니다.

벌집을 제거해달라는 119 신고는 2022년 19만여 건에서 지난해 30만여 건으로 3년 새 60% 가까이 늘었습니다.

특히 8월 한 달에 연간 신고의 1/3이 집중됩니다.

벌 쏘임 피해도 여름에 크게 늘어납니다.

지난해의 경우 날씨가 더워지면서 늘기 시작한 벌 쏘임이 7, 8월엔 2천 건을 넘겼다가 9월엔 다시 줄어드는 것으로 집계됐습니다.

전문가들은 벌의 활동이 왕성하고 성묘객도 느는 8월 말에서 9월 초를 특히 조심하라고 조언합니다.

[정철의/국립경국대학교 바이오생명공학부 교수 : "(극한 더위에서는) 산란 행위도 줄어들게 돼요. 날씨가 풀리면서 8월 중순이 넘으면 다시 산란을 개시하고 먹이 활동을 많이 하게 되기 때문에 (주의해야 합니다)."]

소방 당국은 야외에 나갈 때는 향이 진한 화장품은 피하고, 벌집을 발견하면 곧바로 119에 신고해달라고 강조했습니다.

KBS 뉴스 민수아입니다.

촬영기자:김성은/그래픽:김선영/화면제공:충청북도소방본부

