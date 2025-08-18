청주시, 공영주차장 확대

동영상 고정 취소

청주시가 밀집 지역과 구도심의 주차난 해결을 위해 공영 주차 공간 확보에 나섭니다.



청주시는 먼저 운천동과 복대동 등 11곳에 사업비 309억 원을 들여 600여 대 수용이 가능한 노외주차장 조성 공사가 진행 중이라고 밝혔습니다.



또, 오송바이오폴리스 등의 유휴지를 공한지주차장으로 활용하기 추가로 공간을 확보했다고 덧붙였습니다.



이 밖에도 청주산업단지 등에 주차타워 건립을 위한 설계를 진행하는 등 내년까지 660억 원을 들여 주차 공간 1,700면 이상을 확보한다는 구상입니다.



