930뉴스(청주)

청주시, 공영주차장 확대

입력 2025.08.18 (10:43) 수정 2025.08.18 (15:52)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

‘원랑선사탑비 환수 추진’…제천 월광사지 정밀 조사

‘원랑선사탑비 환수 추진’…제천 월광사지 정밀 조사
단양군, 인공호수·해변 조성 추진

단양군, 인공호수·해변 조성 추진

다음
청주시가 밀집 지역과 구도심의 주차난 해결을 위해 공영 주차 공간 확보에 나섭니다.

청주시는 먼저 운천동과 복대동 등 11곳에 사업비 309억 원을 들여 600여 대 수용이 가능한 노외주차장 조성 공사가 진행 중이라고 밝혔습니다.

또, 오송바이오폴리스 등의 유휴지를 공한지주차장으로 활용하기 추가로 공간을 확보했다고 덧붙였습니다.

이 밖에도 청주산업단지 등에 주차타워 건립을 위한 설계를 진행하는 등 내년까지 660억 원을 들여 주차 공간 1,700면 이상을 확보한다는 구상입니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 청주시, 공영주차장 확대
    • 입력 2025-08-18 10:43:56
    • 수정2025-08-18 15:52:42
    930뉴스(청주)
청주시가 밀집 지역과 구도심의 주차난 해결을 위해 공영 주차 공간 확보에 나섭니다.

청주시는 먼저 운천동과 복대동 등 11곳에 사업비 309억 원을 들여 600여 대 수용이 가능한 노외주차장 조성 공사가 진행 중이라고 밝혔습니다.

또, 오송바이오폴리스 등의 유휴지를 공한지주차장으로 활용하기 추가로 공간을 확보했다고 덧붙였습니다.

이 밖에도 청주산업단지 등에 주차타워 건립을 위한 설계를 진행하는 등 내년까지 660억 원을 들여 주차 공간 1,700면 이상을 확보한다는 구상입니다.
이만영
이만영 기자

이 기사가 좋으셨다면

청주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희·최측근 줄소환…한덕수 전 총리 내일 소환

김건희·최측근 줄소환…한덕수 전 총리 내일 소환
이 대통령 “을지연습은 방어적 성격…북 공격 의도 없어”

이 대통령 “을지연습은 방어적 성격…북 공격 의도 없어”
미국 철강·알루미늄 파생상품 관세 확대…산업부 “지원 확대”

미국 철강·알루미늄 파생상품 관세 확대…산업부 “지원 확대”
러, 우크라 도네츠크 집중 공습 …젤렌스키 “유럽의 단결이 중요”

러, 우크라 도네츠크 집중 공습 …젤렌스키 “유럽의 단결이 중요”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.