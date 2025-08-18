‘원랑선사탑비 환수 추진’…제천 월광사지 정밀 조사

동영상 고정 취소

제천시가 한수면 송계리 월악산에 있는 신라시대 절터, 월광사지에 대한 정밀발굴조사를 합니다.



이번 조사는 충청북도 문화재인 월광사지의 사적을 승격해, 국립중앙박물관 수장고에 있는 원랑선사탑비를 돌려받기 위한 작업입니다.



원랑선사탑비는 1921년 일제가 월광사지에서 반출한 보물급 유물로, 중앙박물관에선 탑비 반환을 위해 사적 지적과 전시실 설치 등을 제시하고 있습니다.



