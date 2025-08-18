사회 ‘3대 특검’ 수사

특검, ‘내란 공모’ 이상민 소환 조사…조만간 기소 예정

입력 2025.08.18 (10:48) 수정 2025.08.18 (10:49)

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사 중인 조은석 특별검사팀이 구속 상태인 이상민 전 행정안전부 장관을 불러 조사하고 있습니다.

내란 특검팀은 오늘(18일) 오전 10시부터 서울구치소에 수용 중인 이 전 장관을 불러 비상계엄 당시 국무회의 상황과 언론사 단전·단수 지시 내용 등을 확인하고 있습니다.

이번 조사는 이 전 장관 구속 이후 두 번째 이뤄지는 피의자 조사입니다.

이 전 장관은 지난 1일 내란 중요임무 종사와 직권남용, 위증 등 혐의로 구속됐습니다.

이 전 장관은 비상계엄 당시 윤석열 전 대통령의 지시를 받아 소방청 등에 언론사 단전·단수를 지시했다는 혐의를 받습니다.

특검팀은 윤 전 대통령이 이 전 장관에게 ‘한겨레신문, 경향신문, MBC, JTBC, 여론조사 꽃을 봉쇄하고 소방청을 통해 단전, 단수를 하라’는 내용이 적힌 문건을 건네며 이를 지시했다고 보고 있습니다.

이 전 장관은 이와 관련해, 지난 2월 헌법재판소에서 열린 윤 전 대통령 탄핵 심판 변론에서 허위로 증언한 혐의도 받습니다.

당시 이 전 장관은 “계엄 선포 전 단전·단수 관련 문건을 대통령실 집무실 탁자에서 봤지만, 문건을 건네받은 적이 없고 소방청장에게 단전·단수 조치를 지시한 적도 없다”고 의혹을 부인했지만, 특검팀은 대통령실 CCTV에서 이 전 장관이 단전·단수 관련 내용이 담긴 것으로 의심되는 문건을 직접 챙기는 영상을 확보했습니다.

이 전 장관의 구속 기한은 오는 21일까지로, 특검팀은 오늘 이 전 장관에 대한 보강 조사를 마치고 구속 기한 전에 이 전 장관을 기소할 방침입니다.

공지·정정

