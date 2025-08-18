내란특검, 내일 오전 한덕수 전 국무총리 소환

12·3 비상계엄 사태와 관련한 내란·외환 사건을 수사하는 조은석 특별검사팀이 한덕수 전 국무총리를 다시 소환해 조사할 예정입니다.



특검팀은 언론 공지를 통해 내일(19일) 오전 9시 30분 한덕수 전 총리에 대한 소환을 요청했다고 오늘(18일) 밝혔습니다.



한 전 총리는 윤석열 전 대통령의 불법 비상계엄 선포에 가담·방조했다는 의혹을 받고 있습니다.



특검팀은 한 전 총리가 지난해 12월 3일 비상계엄을 선포하려면 국무회의 심의를 거쳐야 한다는 사실을 알고서 계엄 정당성을 확보하려는 목적으로 국무회의 소집을 한 것으로 의심하고 있습니다.



한 전 총리는 또 윤 전 대통령이 최초 계엄 선포문의 법률적 결함을 보완하기 위해 사후 계엄 선포문을 작성하고 폐기했다는 혐의의 공범으로도 지목됐습니다.



한 전 총리가 계엄 이후인 지난해 12월 5일 강의구 전 대통령실 부속실장이 작성한 허위 계엄 선포 문건에 김용현 전 국방부 장관과 나란히 서명한 뒤 '사후에 문서를 만든 게 알려지면 또 다른 논쟁이 발생할 수 있다'며 폐기를 지시했다는 것입니다.



이와 관련해 '계엄 선포문을 인지하지 못했다'는 취지로 헌법재판소와 국회 등에서 위증한 혐의도 받습니다.



한 전 총리는 지난 2월 국회에서 "양복 뒷주머니에 있던 문건을 나중에야 알았다"고 증언했지만, 대통령실 CCTV에는 국무회의 테이블 위에 있던 문건을 직접 챙겨 나가는 장면이 포착된 것으로 알려졌습니다.



이와 관련해 특검팀은 지난달 2일 한 전 총리에 대한 첫 소환 조사에 이어, 같은 달 24일에는 한 전 총리 자택과 삼청동 국무총리 공관에 대한 압수수색에 나섰습니다.



특검팀은 한 전 총리를 상대로 비상계엄 선포문의 작성·폐기된 과정 등을 조사한 뒤 구속영장 청구 여부를 검토할 예정입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!