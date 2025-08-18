사회 ‘3대 특검’ 수사

내란특검, 내일 오전 한덕수 전 국무총리 소환

입력 2025.08.18 (11:23) 수정 2025.08.18 (11:28)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

12·3 비상계엄 사태와 관련한 내란·외환 사건을 수사하는 조은석 특별검사팀이 한덕수 전 국무총리를 다시 소환해 조사할 예정입니다.

특검팀은 언론 공지를 통해 내일(19일) 오전 9시 30분 한덕수 전 총리에 대한 소환을 요청했다고 오늘(18일) 밝혔습니다.

한 전 총리는 윤석열 전 대통령의 불법 비상계엄 선포에 가담·방조했다는 의혹을 받고 있습니다.

특검팀은 한 전 총리가 지난해 12월 3일 비상계엄을 선포하려면 국무회의 심의를 거쳐야 한다는 사실을 알고서 계엄 정당성을 확보하려는 목적으로 국무회의 소집을 한 것으로 의심하고 있습니다.

한 전 총리는 또 윤 전 대통령이 최초 계엄 선포문의 법률적 결함을 보완하기 위해 사후 계엄 선포문을 작성하고 폐기했다는 혐의의 공범으로도 지목됐습니다.

한 전 총리가 계엄 이후인 지난해 12월 5일 강의구 전 대통령실 부속실장이 작성한 허위 계엄 선포 문건에 김용현 전 국방부 장관과 나란히 서명한 뒤 '사후에 문서를 만든 게 알려지면 또 다른 논쟁이 발생할 수 있다'며 폐기를 지시했다는 것입니다.

이와 관련해 '계엄 선포문을 인지하지 못했다'는 취지로 헌법재판소와 국회 등에서 위증한 혐의도 받습니다.

한 전 총리는 지난 2월 국회에서 "양복 뒷주머니에 있던 문건을 나중에야 알았다"고 증언했지만, 대통령실 CCTV에는 국무회의 테이블 위에 있던 문건을 직접 챙겨 나가는 장면이 포착된 것으로 알려졌습니다.

이와 관련해 특검팀은 지난달 2일 한 전 총리에 대한 첫 소환 조사에 이어, 같은 달 24일에는 한 전 총리 자택과 삼청동 국무총리 공관에 대한 압수수색에 나섰습니다.

특검팀은 한 전 총리를 상대로 비상계엄 선포문의 작성·폐기된 과정 등을 조사한 뒤 구속영장 청구 여부를 검토할 예정입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 내란특검, 내일 오전 한덕수 전 국무총리 소환
    • 입력 2025-08-18 11:23:18
    • 수정2025-08-18 11:28:16
    사회
12·3 비상계엄 사태와 관련한 내란·외환 사건을 수사하는 조은석 특별검사팀이 한덕수 전 국무총리를 다시 소환해 조사할 예정입니다.

특검팀은 언론 공지를 통해 내일(19일) 오전 9시 30분 한덕수 전 총리에 대한 소환을 요청했다고 오늘(18일) 밝혔습니다.

한 전 총리는 윤석열 전 대통령의 불법 비상계엄 선포에 가담·방조했다는 의혹을 받고 있습니다.

특검팀은 한 전 총리가 지난해 12월 3일 비상계엄을 선포하려면 국무회의 심의를 거쳐야 한다는 사실을 알고서 계엄 정당성을 확보하려는 목적으로 국무회의 소집을 한 것으로 의심하고 있습니다.

한 전 총리는 또 윤 전 대통령이 최초 계엄 선포문의 법률적 결함을 보완하기 위해 사후 계엄 선포문을 작성하고 폐기했다는 혐의의 공범으로도 지목됐습니다.

한 전 총리가 계엄 이후인 지난해 12월 5일 강의구 전 대통령실 부속실장이 작성한 허위 계엄 선포 문건에 김용현 전 국방부 장관과 나란히 서명한 뒤 '사후에 문서를 만든 게 알려지면 또 다른 논쟁이 발생할 수 있다'며 폐기를 지시했다는 것입니다.

이와 관련해 '계엄 선포문을 인지하지 못했다'는 취지로 헌법재판소와 국회 등에서 위증한 혐의도 받습니다.

한 전 총리는 지난 2월 국회에서 "양복 뒷주머니에 있던 문건을 나중에야 알았다"고 증언했지만, 대통령실 CCTV에는 국무회의 테이블 위에 있던 문건을 직접 챙겨 나가는 장면이 포착된 것으로 알려졌습니다.

이와 관련해 특검팀은 지난달 2일 한 전 총리에 대한 첫 소환 조사에 이어, 같은 달 24일에는 한 전 총리 자택과 삼청동 국무총리 공관에 대한 압수수색에 나섰습니다.

특검팀은 한 전 총리를 상대로 비상계엄 선포문의 작성·폐기된 과정 등을 조사한 뒤 구속영장 청구 여부를 검토할 예정입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
현예슬
현예슬 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

‘3대 특검’ 수사

더보기
해병특검, 오후 김용현 전 장관 방문조사…‘VIP 격노’ 등 조사

해병특검, 오후 김용현 전 장관 방문조사…‘VIP 격노’ 등 조사
특검, ‘내란 공모’ 이상민 소환 조사…조만간 기소 예정

특검, ‘내란 공모’ 이상민 소환 조사…조만간 기소 예정
윤석열 ‘내란 재판’ 5회 연속 불출석…궐석재판 진행

윤석열 ‘내란 재판’ 5회 연속 불출석…궐석재판 진행
김건희 오늘 다시 출석…건진법사·집사 한자리에

김건희 오늘 다시 출석…건진법사·집사 한자리에

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “남북 관계 중요…기존 남북합의 단계적 <br>이행 준비”

이 대통령 “남북 관계 중요…기존 남북합의 단계적 이행 준비”
김건희 오늘 다시 출석…<br>건진법사·집사 한자리에

김건희 오늘 다시 출석…건진법사·집사 한자리에
윤석열 ‘내란 재판’ 5회 연속 <br>불출석…궐석재판 진행

윤석열 ‘내란 재판’ 5회 연속 불출석…궐석재판 진행
[영상] 원민경 여가부 장관 후보자 “힘 있는 성평등가족부 만드는 게 최우선”

[영상] 원민경 여가부 장관 후보자 “힘 있는 성평등가족부 만드는 게 최우선”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.